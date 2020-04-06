За час карантину поліцейські склали майже 4 тисячі адмінпротоколів на порушників обмежувальних заходів, - НПУ. ВIДЕО

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Від початку запровадження карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3922 адміністративних протоколів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Всі вони стосувалися порушення правил карантину людей, а 182 з них - порушення режиму самоізоляції. Крім того, поліція розслідує 46 кримінальних проваджень.

Щодня до несення служби залучається близько 22 тисяч правоохоронців, зокрема поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії. Крім того, впродовж минулих вихідних у забезпеченні громадської безпеки та порядку було задіяно понад 7000 правоохоронців, які контролювали дотримання карантинних правил у паркових та рекреаційних зонах.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні посилили обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

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