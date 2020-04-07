У Чорнобильській зоні триває пожежа четвертий день: вогнем охоплено 10,5 га території, ситуація контрольована. ВIДЕО

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У Чорнобильські зоні співробітники ДСНС четвертий день намагаються загасити пожежу. Триває пожежа на площі 10,5 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДСНС.

Зазначається, що триває пожежа трав'яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське і с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га і поблизу с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га.

"Ситуація повністю контрольована. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Зараз вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка.

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Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися