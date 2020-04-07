"У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ". ВIДЕО
Російська пропагандистка Ірада Зейналова під час випуску новин сказала, що в РФ понад 40 тисяч загиблих від коронавірусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому за допомогою студійної графіки демонструвалася офіційна статистика - 45 померлих від коронавірусу.
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Вера Измайлова
Когда мой ребёнок спросит у меня , кто такие олигофрены , я покажу это фото. Кстати , это рекомендовано МО РФ , для парада на 9 мая , и это не шутка.