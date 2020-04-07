"У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ". ВIДЕО

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Російська пропагандистка Ірада Зейналова під час випуску новин сказала, що в РФ понад 40 тисяч загиблих від коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому за допомогою студійної графіки демонструвалася офіційна статистика - 45 померлих від коронавірусу.

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Коронавірус і карантин
карантин пропаганда Росія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+39 Прощай немытая раССея
"У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ" - Цензор.НЕТ 45
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07.04.2020 10:24
+37 Прощай немытая раССея
"В России более 5 тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших...", - пропагандистка Кремля Зейналова в эфире телеканала "НТВ" - Цензор.НЕТ 2943
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07.04.2020 10:17
+37 Прощай немытая раССея


Вера Измайлова



Когда мой ребёнок спросит у меня , кто такие олигофрены , я покажу это фото. Кстати , это рекомендовано МО РФ , для парада на 9 мая , и это не шутка.

"У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ" - Цензор.НЕТ 8862
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07.04.2020 10:23
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