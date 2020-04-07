Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні Квін, опублікованому на сторінці посольства США в Україні у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, у Всесвітній день здоров'я, я б хотіла подякувати всім українським лікарям, медсестрам, посадовим особам та іншим, хто невтомно працює заради того, щоб ми всі в Україні залишалися здоровими під час пандемії COVID-19. Моя команда в посольстві США продовжує тісну співпрацю з нашими українськими партнерами заради того, щоб американці та українці були в безпеці. США надають 1,2 млн доларів США медичної та гуманітарної допомоги на зменшення поширення COVID-19 в Україні", - сказала вона.
Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.
А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха