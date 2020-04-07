Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом. ВIДЕО

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Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Всесвітній день здоров'я подякувала всім українським лікарям, медсестрам і посадовим особам, які борються з поширенням COVID-19 в Україні.

Про це йдеться у відеозверненні Квін, опублікованому на сторінці посольства США в Україні у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у Всесвітній день здоров'я, я б хотіла подякувати всім українським лікарям, медсестрам, посадовим особам та іншим, хто невтомно працює заради того, щоб ми всі в Україні залишалися здоровими під час пандемії COVID-19. Моя команда в посольстві США продовжує тісну співпрацю з нашими українськими партнерами заради того, щоб американці та українці були в безпеці. США надають 1,2 млн доларів США медичної та гуманітарної допомоги на зменшення поширення COVID-19 в Україні", - сказала вона.

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Коронавірус і карантин
карантин США лікарі Квін Крістіна COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Совестно за Брата
Посольство США поблагодарило украинских медиков, которые борются с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8075
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07.04.2020 11:03
+4 senia
ждём день победобесия дедываяваленков
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07.04.2020 11:00
+3 Danis Nielsen
Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).

Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.

А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
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07.04.2020 11:01
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