Денісова перевіряє, як протидіють коронавірусу в Лук'янівському СІЗО. ВIДЕО

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 7 квітня проводить у Київському слідчому ізоляторі перевірку дотримання прав ув'язнених та заходів з протидії коронавірусу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми приїхали в державний заклад "Київський слідчий ізолятор", щоб перевірити дотримання прав ув'язнених та, зокрема, заходів щодо нерозповсюдження інфекції COVID-19", - написала Денісова.

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