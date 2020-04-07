У столиці підготовлено 4 бази для обсервації киян, які повертаються з-за кордону, - Кличко. ВIДЕО

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У Києві підготували вже 4 бази для обсервації тих киян, які повертаються з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від журналістів.

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"Наскільки ви знаєте, уряд своїм рішенням запровадив обов’язкову процедуру обсервації для всіх, хто прибуває з-за кордону. Кілька готелів та баз відпочинку для обсервації підготували міністерства. Це об’єкти, що перебувають на їхньому балансі, - сказав Кличко. - Столиця також підготувала вже 4 такі бази для киян. Таким чином, Київ тепер може надати три тисячі місць для тих, хто проходитиме обсервацію", - зазначив мер столиці.

За його словами, сьогодні 207 осіб перебувають на двотижневій обсервації в столиці.

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"Днями мають прибути ще декілька літаків з українцями, що повертаються з-за кордону. Скільки серед них буде киян, нам інформацію поки не надали", - зауважив Кличко.