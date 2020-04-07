Виставку музею Революції Гідності не псували вандали - її здуло вітром, - Нацполіція. ВIДЕО

2588

Правоохоронці провели перевірку і встановили, що експозиції виставки Національного музею Революції Гідності ніхто не псував, а пошкоджені вони були внаслідок пориву вітру. Наразі з відповідними заявами про пошкодження цих плакатів адміністрація музею до органів поліції не зверталася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Співробітники Шевченківського управління поліції переглянули та проаналізували записи з вуличних камер спостереження, на яких видно, що ніхто елементи виставки не псував, а плакати були просто пошкоджені вітром.

Нагадаємо, раніше пресслужба Національного музею Революції Гідності заявила, що на Майдані Незалежності в Києві невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених", присвячену боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.

Також дивіться: У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж