Виставку музею Революції Гідності не псували вандали - її здуло вітром, - Нацполіція. ВIДЕО

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Правоохоронці провели перевірку і встановили, що експозиції виставки Національного музею Революції Гідності ніхто не псував, а пошкоджені вони були внаслідок пориву вітру. Наразі з відповідними заявами про пошкодження цих плакатів адміністрація музею до органів поліції не зверталася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Співробітники Шевченківського управління поліції переглянули та проаналізували записи з вуличних камер спостереження, на яких видно, що ніхто елементи виставки не псував, а плакати були просто пошкоджені вітром.

Нагадаємо, раніше пресслужба Національного музею Революції Гідності заявила, що на Майдані Незалежності в Києві невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених", присвячену боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.

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Топ коментарі
+7 Nikolay Bilyi
Плохой знак был 21.04.2019 -го. А это всего лишь природное явление.
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07.04.2020 13:52
+5 оззи
- поручик, у вас сапоги мокрые. на улице дождь?
- нет, ветер.
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07.04.2020 13:56
+4 Rostyslav Komarnytsky
😁 А ще - роса. Вдалий коментар саме до цієї новини.
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07.04.2020 14:00
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