Чоловік, який дістався вплав у Гідропарк, пояснив свої дії: "Це моє право. Ні Аваков, ні Шмигаль не можуть нічого зробити". ВIДЕО

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Чоловік, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк, пояснив свій вчинок.

Про це він розповів на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Перш за все, хочу повідомити про цілком серйозне ставлення до пандемії коронавірусу і наголосити, що карантинні заходи мають втілюватися, але з дотриманням принципів конституційності та раціональності. Крім того, кожна людина від свого народження наділена невід’ємними правами і свободами, такими як: право на життя, право на власну позицію, право на вільне пересування у просторі і т.д.", - йдеться в повідомленні.

За його словами, часткове та нетривале порушення конституційних прав можливе лише у двох випадках: надзвичайний стан, воєнний стан.

"Ухвалена ж Кабміном Постанова прямо суперечить статтям 33 (вільне перебування у просторі), 29 (право на свободу) Конституції, а отже ця постанова є незаконною, тобто злочинною, а ті хто її виконують – зловмисники. Це теза, яку я намагався донести своєю акцією. Досить боятися, мовчати і спостерігати те, як Аваков зі Шмигалями, користуючись панікою і низькою правосвідомістю та правою обізнаністю суспільства, нищать демократію та намагаються встановити поліцейський режим! Пам'ятайте, що ми всі і кожен з нас несе особисту відповідальність за те, що відбувається у нашій країні", - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

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