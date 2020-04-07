Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі. Повне ВIДЕО

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У мережі з'явилося нове відео, на якому 4 квітня на пляжі в районі 14-ї станції Великого Фонтану в Одесі співробітники поліції із застосуванням сили затримали чоловіка, який продавав каву під час карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано словесні суперечки, які передували затриманню. З огляду на відео, поліцейські вимагали в особи, яка назвалася власником, документи на бізнес і наполягали на закритті кав'ярні. Чоловік доводив, що його підприємство - це міні-маркет, який може працювати в умовах карантину, але відповідних документів не пред'явив.

Також дивіться: "Бл#, боляче, будь ласка, я нічого не роблю!": На пляжі в Одесі поліція жорстко затримала власника кав'ярні. ВIДЕО

Коронавірус і карантин
затримання карантин Одеса Нацполіція COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 HermitAlex
Не має документів, навіщо бикувати?
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07.04.2020 15:36
+20 Dorian Gray
При чём тут налоговая? Нет документов на торговлю - нах с пляжа.
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07.04.2020 15:41
+13 Підлога Маккартні
У нас патрульные на фоне волны коронавируса резко объявили себя налоговой милицией? Или де постанова суда о закрытие генделыка в там случае? Почему на самом деле полиция задержала владельца кофейни в Одессе - Цензор.НЕТ 3240
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07.04.2020 15:39
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