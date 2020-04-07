Пособницю терористів "ДНР" затримали на Донеччині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

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7 квітня, оперативники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, виявили колишню помічницю бойовиків "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У 2014 році вона, на той час неповнолітня, але вже судима за крадіжку, під впливом пропаганди агресора, вступила до лав незаконних збройних формувань "ДНР". У НЗФ під керівництвом російських найманців виконувала завдання з незаконної перевірки документів та огляду транспортних засобів громадян на одному з блокпостів", - сказано в повідомленні.

Затриманій загрожує відповідальність, передбачена ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їхній діяльності". Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Операція Об'єднаних сил
бойовик Держприкордонслужба Донецька область найманці РФ
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Топ коментарі
+17 Valentin Nasus
Рефрен "я-стоял-на-блокпосту-постепенно-разочаровываясь" скоро станет мемом.
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07.04.2020 20:55
+7 Rostyslav Komarnytsky
Колишня? Звідки така впевненість? І на чому грунткється твердження, що "під впливом пропаганди"? Може то "прагнення наживи"?
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07.04.2020 21:01
+6 Никонор Босой
ні імьон ні хфамілій... лабуда для плєбса
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07.04.2020 20:59
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