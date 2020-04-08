Ще два випадки коронавірусу підтвердили в Житомирі, - мер Сухомлин. ВIДЕО

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Лабораторні дослідження виявили коронавірус у мешканців Житомира 65 і 67 років.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

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"У нас сьогодні два підтверджені випадки зараження коронавірусом. Це Перша інфекційна лікарня, пацієнти 65 і 67 років, житомиряни", - розповів мер.

За його словами, підозра на COVID-19 ще у двох городян.

Нагадаємо, на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померли, 28 - одужали. У Житомирській області було 11 випадків коронавірусу.

Коронавірус і карантин
Житомир Житомирщина карантин Сухомлин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Vedana
А далі ?
З ким контактували ?
В мацкальський патріархат ходили ?
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08.04.2020 01:03
+4 Fjall_Raven
ещё два случая использования тестов подтвердили в житомире.
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08.04.2020 01:06
+3 Герхард
Прихожане московской церкви, надеюсь?
Еще два случая коронавируса подтвердили в Житомире, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5703
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08.04.2020 01:09
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