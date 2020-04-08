Ще два випадки коронавірусу підтвердили в Житомирі, - мер Сухомлин. ВIДЕО

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Лабораторні дослідження виявили коронавірус у мешканців Житомира 65 і 67 років.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

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"У нас сьогодні два підтверджені випадки зараження коронавірусом. Це Перша інфекційна лікарня, пацієнти 65 і 67 років, житомиряни", - розповів мер.

За його словами, підозра на COVID-19 ще у двох городян.

Нагадаємо, на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померли, 28 - одужали. У Житомирській області було 11 випадків коронавірусу.