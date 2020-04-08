У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська. ВIДЕО

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Позачергова обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС ухвалила рішення про обмеження виїзду з Першотравенська і в'їзду в місто. Вони діятимуть із 9 ранку 8 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

За словами голови облдержадміністрації Олександра Бондаренка, такі заходи необхідні, щоб зупинити поширення коронавірусу.

"Вчора у Першотравенську виявили 6 випадків COVID-19. Сьогодні разом із поліцією розшукали людей, з якими контактували хворі. На жаль, серед них позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 15 осіб. Загалом у місті – 21 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції", – зазначив Бондаренко.

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Він наголосив, що обласна комісія з питань ТЕБ і НС обмежила виїзд з міста та в’їзд до нього, аби зупинити розповсюдження хвороби. Відповідне рішення має ухвалити і міськрада Першотравенська.

"Обмеження стосуються всіх транспортних засобів. Дозвіл на в’їзд матиме лише стратегічно важливий транспорт – вантажівки з продуктами, медикаментами, автобуси, що перевозять працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, – сказав Бондаренко. – На всіх блокпостах будуть медичні бригади, які перевірятимуть водіїв та пасажирів на симптоми коронавірусу".

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Він також зазначив, що Першотравенська міська лікарня має інфекційні бокси, готові приймати хворих. Сьогодні туди відправили експрес-тести, дезінфектори, захисні засоби для лікарів. В разі необхідності, "важких" пацієнтів направлятимуть до лікарень у Дніпрі.

"Звертаюся до мешканців Першотравенська. Будь ласка, залишайтеся вдома. Не гуляйте, не ходіть у гості. Дуже важливо саме зараз забезпечити самоізоляцію", – підкреслив Бондаренко.

Нині на Дніпропетровщині – 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 21 – у Першотравенську.

Водночас, як заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у відеозверненні, осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.

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"Там відбулися щорічні збори представників баптисткої церкви. Як стверджують організатори, вони цього року ці збори скасували, але все одно на збори з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і навіть країн. Загалом кілька сотень людей, які розміщувалися у будинках. Частина з приїжджих перебуває досі в Першотравенську", - заявив він.

За словами Олійника, саме з Першотравенська вірус почав поширюватися в інші міста.

Зараз поліцією встановлені всі учасники зборів. Ситуація, як каже голова обласної ради, контрольована.