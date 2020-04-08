На сьогодні в лікарнях не задіяно й 50% апаратів ШВЛ, передбачених для хворих на COVID-19, - МОЗ. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я запропонував залучити до проведення закупівель держпідприємство "Медичні закупівлі України".

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, що "за наявності ресурсів, які є сьогодні в обласних бюджетах, які виділені для посилення матеріально-технічної бази лікарень, які визначені для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, ми бачимо, що доволі проблематично і тяжко відбувається закупівля апаратів ШВЛ".

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"Тому вчора на зустрічі, яку проводив президент з прем'єр-міністром, до якої були залучені голови ОДА, мери великих міст, міністр охорони здоров'я запропонував залучити до проведення закупівель державне підприємство "Медичні закупівлі України". Саме це підприємство готове сьогодні укладати контракти з виробниками апаратів для ШВЛ для того, щоб приймати заявки з областей, закуповувати їх централізовано і доставляти до тих, хто проплачує з обласних бюджетів", - пояснив він.

Водночас Ляшко зазначив, що деякі світові виробники апаратів ШВЛ відкрили технічні характеристики.

"Вони направили їх до МОЗ. МОЗ також розсилає їх усім, хто цікавиться, і ми сподіваємося, що і вітчизняні виробники будуть використовувати і виробляти апарати ШВЛ", - додав заступник міністра.

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"Ми відстежуємо кількість вільних апаратів ШВЛ, які на сьогодні є в закладах охорони здоров'я, за завантаженістю апаратів ШВЛ ми сьогодні не перевищили критичних точок. Ми чітко знаємо кількість осіб, які перебувають на апаратах ШВЛ з коронавірусною хворобою. Ми знаємо кількість апаратів ШВЛ, які готові для прийому хворих на коронавірусну хворобу. У нас є певні алгоритми, які будуть задіяні під час перепрофілювання закладів і буде відбуватися доставка апаратів ШВЛ для надання хворим на коронавірусну хворобу. Перша така критична точка - 50% завантаженості існуючих апаратів ШВЛ, які передбачені для надання саме хворим на коронавірусну хворобу. На сьогодні ця точка не досягнута", - розповів Ляшко.