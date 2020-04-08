У столиці менше хворіють на грип та ГРВІ завдяки запровадженим обмежувальним заходам, - Кличко. ВIДЕО

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Завдяки обмежувальним заходам захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з позаминулим тижнем – нижча за базову лінію на 65%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, всі поліклініки Києва працюють у штатному режимі, отримують фінансування, ліки, все необхідне, щоб надавати медичні послуги жителям столиці. Операційні ж втручання сьогодні здійснюють тільки в екстрених випадках.

"Головну увагу ми приділяємо боротьбі з поширенням коронавірусу. Відповідно до рекомендацій і Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ​​Міністерства охорони здоров'я України, ми рекомендували лікарням скасувати планові операції. Сьогодні операційні втручання роблять тільки в екстрених випадках", - пояснив він.

Також Кличко заявив, що завдяки обмежувальним заходам захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з позаминулим тижнем – нижча за базову лінію на 65%.

"Минулого тижня дітей у Києві захворіло - 3000, дорослих - понад 4800. І відсоток хворих на грип та ГРВІ щодня знижується. Минулого тижня з цими діагнозами госпіталізували 45 киян, з них - 41 дитина", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві на 54% нижче базового рівня, - КМДА

Коронавірус і карантин
грип карантин Київ ГРВІ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 dwt
Еще о целебной роли голодания нужно далее будет говорить Кличко, если так искать положительные эффекты.
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08.04.2020 12:25
+3 Максим Майборода
То есть из-за того что люди стали меньше бывать на улице и меньше болеть гриппом стали? Что ты несешь? На улице не минус 20. В столице меньше болеют гриппом и ОРВИ благодаря введенным ограничительным мерам, - Кличко - Цензор.НЕТ 6106
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08.04.2020 12:24
+3 Андрей Балакин
Я так понимаю, он чрезвычайно горд собой. Полностью парализовав жизнь столицы и загнав всех жителей по норам.
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08.04.2020 12:37
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