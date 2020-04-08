Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію". ВIДЕО

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Шість років тому в Харкові припинила своє існування проголошена російськими терористами "ХНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ліквідації "ХНР" бійцям-спецпризначенцям Нацгвардії знадобилося 17 хвилин. За цей час українські воїни провели штурм Харківської ОДА і заарештували 70 терористів, що засіли в будівлі. Операція під керівництвом міністра МВС Арсена Авакова пройшла без єдиного пострілу.

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