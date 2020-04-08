Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію". ВIДЕО
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Шість років тому в Харкові припинила своє існування проголошена російськими терористами "ХНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ліквідації "ХНР" бійцям-спецпризначенцям Нацгвардії знадобилося 17 хвилин. За цей час українські воїни провели штурм Харківської ОДА і заарештували 70 терористів, що засіли в будівлі. Операція під керівництвом міністра МВС Арсена Авакова пройшла без єдиного пострілу.
Але головного сепаратиста так і не знешкодили. Таварісч гєпа міцно сидить у кріслі.
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08.04.2020 13:57
+17 Цигель
Барыга? Я что то слышал, это твой дед?
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08.04.2020 13:59
+15 Лариса fb3d953c
На ХНР понадобилост 17 мин, а на ДНР и ЛНР минут не хватило или мозгов не хватило у власти, или специально не захотели спасать страну, отдали Крым и сидели под гипнозом, когда захватывали Донецк и Луганск?