Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль. ВIДЕО

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Україна обов'язково повернеться до звичного способу життя. Однак, на жаль, це точно буде не в цьому квітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уже зараз уряд працює над відповідним планом, де буде чітко розписано, які саме обмежувальні заходи і з якої дати будуть скасовані. І ми обов'язково повідомимо про це громадськості", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, вчора Україна отримала рекомендацію від ВООЗ продовжити карантин, тому що це ефективний засіб порятунку життів українців.

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"Тому наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від запроваджених обмежень", - підсумував Шмигаль.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.