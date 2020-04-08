Ймовірний автор відео з братом Єрмака Штанько: Я записів не робив, звідки вони взялися, не знаю. ВІДЕО+ФОТО

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Фігурант записів Лероса Дмитро Штанько, якого журналісти називають автором всіх відео з братом глави ОП Андрія Єрмака, заперечує свою причетність до зйомки.

Про це він заявив в інтерв'ю Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Ці записи я не робив. Походження записів цих я не знаю. З органами правоохоронними щодо цих записів ... я не співпрацюю. Записів я не робив. Звідки взялися ці записи, мені не відомо", - заявив Штанько, уточнивши, що вже не перший раз змушений говорити, що не є автором відео з Денисом Єрмаком.

Втім, після його заяви, журналіст Денис Бігус каже, що Штанько бреше: "Це доводить саме відео, зроблене в машині Штанька, де їде сам Штанько і видно, що крім нього в машині нікого немає. І є ще купа фрагментів, де зрозуміло, що запис ведеться саме ним".

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".