"Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що попри карантин садити картоплю можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Щоб внести нотку оптимізму: мене дуже багато запитують, чи можна їхати в село і садити картоплю. Хочу сказати, що не тільки можна, а потрібно їхати в село і садити картоплю. Тому що, відверто скажу, а що будемо їсти, якщо не посадимо картоплю і не посадимо город", - зазначив мер.

Також Марцінків порадив "потерпіти людям старше 60 років".

"Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - підсумував він.

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Коронавірус і карантин
Івано-Франківськ карантин Марцінків COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Ex perd
Правильний мер, зразу видно що не з зеко манди.
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08.04.2020 17:45
+7 Великий Змій
досить скиглити берить лопати? "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 5201
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08.04.2020 17:31
+6 dandreev
вот только чем ехать у кого своей машины нету?
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08.04.2020 17:33
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