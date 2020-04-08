В італійському регіоні Тоскана обвалився автомобільний міст через річку Магра. ВIДЕО

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В італійській провінції Масса-Каррара в регіоні Тоскана завалився автомобільний міст через річку Магра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новое время, під час інциденту на ньому було два автомобілі.

Попередньо, водій одного з них встиг вчасно залишити транспортний засіб, тоді як другий унаслідок події зазнав травм і був госпіталізований.

При цьому наголошується, що в 2019 році через потужні зливи на мосту утворилася тріщина, однак після ремонтних робіт фахівці запевнили, що жодної небезпеки для об'єкта немає.

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