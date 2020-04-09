Невідомий зруйнував пам'ятну стелу бійцям "Айдару" на Луганщині. ВІДЕО+ФОТО

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Співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи, яка зруйнувала стелу в селі Половинкине Старобільського району Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області.

За фактом руйнування стели, встановленої на честь батальйону "Айдар", відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 КК України "Наруга над могилою".

Невідомий зруйнував памятну стелу бійцям Айдару на Луганщині 01

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У мережі опубліковано відео акту вандалізму.

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Топ коментарі
+23 Olga A 6130c05e
Памятник восстановят, а у этой твари руки отсохнут!
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09.04.2020 01:16
+22 Семен Шкаралупа
Сволота.
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09.04.2020 01:10
+20 Horvi Hor d3d97a8c
Живьём закопать выродка прокацапского...
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09.04.2020 01:19
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