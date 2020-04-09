Невідомий зруйнував пам'ятну стелу бійцям "Айдару" на Луганщині. ВІДЕО+ФОТО

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Співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи, яка зруйнувала стелу в селі Половинкине Старобільського району Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області.

За фактом руйнування стели, встановленої на честь батальйону "Айдар", відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 КК України "Наруга над могилою".

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У мережі опубліковано відео акту вандалізму.