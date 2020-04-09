Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун". ВIДЕО

7824

В Одеській області відбулися вогневі випробування українського берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головне завдання випробувань - пошук і ураження надводних цілей противника. Компанія Defense Express опублікувала унікальний запис випробувань "Нептуна". Судячи з відео, свої технічні та бойові характеристики український комплекс підтвердив.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів і інфраструктури узбережжя. Комплекс забезпечує наведення, цілерозподіл та знищення цілей протикорабельними крилатими ракетами Р-360. Заявлена дальність пуску ракети становить до 280 км. Швидкість близько 1000 км/год, висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Маса ракети - 870 кг. Дивізіон РК-360МЦ "Нептун" забезпечує старт окремих ракет або залповий пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 секунд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випробування модернізованого танка Т-72 відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони. ФОТО