Глава УГКЦ Святослав звільнив вірян від сповіді і причастя, а також закликав не приносити великодні кошики на освячення. ВIДЕО

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Глава УГКЦ повідомив, що церква на час карантину звільняє вірян від участі в недільних і святкових богослужіннях, обов'язку сповіді і причастя, а також закликав не приносити цього року до церкви великодні кошики.

Про це йдеться у відеозверненні глави УГКЦ блаженнішого Святослава, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, УГКЦ вводить особливі дозволи і особливі диспензи, тобто звільнення від регламентованих церквою обов'язків.

"Перше - це звільнення від церковної заповіді, яка нам говорить щонеділі і кожне свято брати участь у богослужінні в храмі. У зв'язку з цими надзвичайними обставинами, церква знімає цей обов'язок і закликає вас залишатися вдома.

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Друга диспенза стосується обов'язку під час великого посту, готуючись до Великодня, прийти на сповідь і причастя. Піклуючись про ваше здоров'я, наша церква проголосила звільнення і від цього обов'язку, надаючи можливість вам його виконати протягом місяця після закінчення карантину.

У вербну неділю ми благословляємо лозу, у Великодню неділю благословляємо наші великодні кошики. Цьогоріч, зважаючи на такі надзвичайні обставини, ми просимо максимально не приносити їх на освячення до храму.

Ви зможете освятити і лозу, і великодні кошики у ваших оселях за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участь у Великодньому богослужінні, батько сімейства може святою водою окропити ці страви. І будьте впевнені, ви зможете гідно відсвяткувати свято Воскресіння Христового", - заявив блаженнійший Святослав.

Він зазначив, що навіть у таких обставинах віряни приходять до священників і просять про причастя, то священник не має морального права відмовити: "Але я прошу вас не наполягайте. За таких обставин прошу сповідатися тільки в небезпеці смерті".

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"Ми просимо, щоб у наших храмах священники здійснювали служби без вірян, просимо бути їх у дворі, зберігаючи соціальну дистанцію і дотримуючись інших санітарних приписів", - додав він.