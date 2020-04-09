"З часом дедалі більше викривляється інформація про героїв", - Дарина Кульчицька знімає емоційні ролики про Небесну Сотню. ВIДЕО

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Дарина Кульчицька, невістка Героя Небесної Сотні Володимира Кульчицького, вже два роки реалізує проєкт "Характери гідності". Знімає короткі відео, в яких рідні розповідають про своїх героїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю

"Помічаю, як згодом дедалі більше викривляється інформація про Героїв Небесної Сотні. З'являються подробиці або риси характеру, які не властиві цим людям. Намагаються щось додумати, наділити їх якимись майже божественними рисами. Або, навпаки, очорнити ... Тобто стирається з пам'яті справжність. Але ж це були звичайні люди, які просто хотіли кращого життя - для себе і свого оточення. І мені дуже хотілося, щоб про них дізналися з першоджерел - від їхніх близьких", - говорить вона.

Стислість роликів режисерка пояснює тим, що нинішній глядач не дуже охоче дивиться великі історії.

"Тому наші ролики такі лаконічні - дві-три хвилини, - зазначає вона. - Але головне - ми їх робимо дуже емоційними. Для мене вкрай важливо, щоб ті, хто ці ролики буде дивитися, посміхалися, сумували, захоплювалися. Тому що якщо буде емоція, людина, по-перше, запам'ятає цього героя, а по-друге, захоче дізнатися про нього більше ...

На жаль, дуже багато батьків, які втратили своїх дітей, йдуть слідом за ними. Уже понад двадцять батьків поховали за ці роки. Рік тому я записала інтерв'ю з Катериною Шаповал, мамою Героя Небесної Сотні Сергія Шаповала. А через півтора тижні вона померла. І цей ролик з нею мені дуже важко дався. Майже пів року лежав, я не могла за нього братися, бо ми близько спілкувалися, ця жінка мені була дуже дорога. Але я знаю, що ці слова, які вона сказала, - вони тепер є, і ми встигли це зробити. І тепер в історії є першоджерело, бо батька немає. А вже немає і мами, і ніхто не розповість про те, яким був Сергій у дитинстві".

На сьогодні вже створено 28 роликів:

"Першими були історії молодих загиблих, Назара Войтовича та Устима Голоднюка. Коли зняла ці перші інтерв'ю, зрозуміла, що я це зможу - зробити ролики саме так, як хотіла. На цей рік заплановано ще десять. Над проєктом працюють багато людей. Кожен наш ролик на вигляд нібито досить простенький, але це - результат роботи великої команди. Наприклад, музику пише Роман Коляда, відомий композитор. Коли у мене готовий змонтований матеріал, я пересилаю йому, він дивиться, сприймає, розуміє, слухає, відчуває - і після цього під кожен ролик пише музику. Вона неповторна, така, як і кожен герой".

Проєкт фінансує Національний Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності.

"Я була готова працювати безкоштовно. На перших роликах і свої гроші доводилося вкладати. Мені це потрібно було. Але я не хотіла, щоб інші працювали безкоштовно, я взагалі вважаю, що людина повинна отримувати гроші за свою роботу. Завжди. За все, що вона робить.

Ми просили фінансування у Міністерстві культури від нашої громадської організації "Родина Героїв "Небесної Сотні". Але в Мінкульті ролики хотіли бачити не в тому форматі. Те, що вони запропонували, аж ніяк не узгоджувалося з моєю думкою. На зустрічі в Міністерстві разом з нами булои присутні кілька людей, і серед них Ігор Пошивайло, директор Національного музею Революції Гідності. Після зустрічі він сказав, що йому дуже сподобалася ідея, і він хотів би, щоб Музей профінансував ці ролики. Я йому неймовірно вдячна, тому що можу робити їх такими, якими бачу. Коли слухаю відгуки про ролики, люди дійсно говорять, що десь плакали, десь сміялися. Кажуть: "Ми запам'ятали!" І це значить, що я досягла мети - вони запам'ятали і відчули це".

Проєкт "Характери гідності" можна подивитися на YouTube-каналі Музею Майдану.