У хворого на COVID-19 на Чернігівщині експрес-тести тричі показували негативний результат. ВIДЕО

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Чоловікові з Носівки (Чернігівська обл.), у якого вчора лабораторно підтвердили коронавірус, робили 3 експрес-тести. Всі вони були негативні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "UA:Чернігів", про це повідомив генеральний директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко.

"Провели тестування. Результат був негативний. Нам ще повідомили, що двічі робили тестування в Носівці. Ці тести також були негативними", - розповів він.

За його словами, чоловік захворів 25 березня, до Ніжина його привезли швидкою 3 квітня.

"Він лікувався, я так зрозумів, в центрі первинної медико-санітарної допомоги в Носівці. Є запалення двостороннє. Призначено йому патогенетичне лікування. В принципі, йому не гірше. Без кисневої підтримки. Загальний стан - середньої тяжкості", - додав Костирко.

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Коронавірус і карантин
карантин Чернігівщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Лариса fb3d953c
И ранее сообщалось, что тесты не точные, точность китайских иногда 50 на 50. Поэтому отрицательный результат на фоне симптомов коронавируса мало что дает. Нужно лечить как коронавирус и повторять. Наш Минздрав должен об этом говорить медикам.
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09.04.2020 17:40
+5 Ольга Мартынюк 8c212b17
Хай цією непотріб'ю тестується наша влада.
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09.04.2020 17:17
+5 Viktor Kulyk
зато дЕрьмаку за разрешение на ввоз этого китайского фуфла сыпанули стока - внукам хватит!
давайте хоть за дЕрьмака порадуемся
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09.04.2020 17:22
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