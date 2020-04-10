На період карантину плануємо виплачувати ФОПам допомогу на дітей, - глава Мінсоцполітики Лазебна. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
Планується, що ця допомога буде призначатися на дітей ФОП, які втратили прибутки через карантин. Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 грн до 2218 грн відповідно до віку дитини
Такі виплати здійснюватимуться під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.
Лазебна уточнила, що питання держдопомоги ФОПам обговорювали 9 квітня в Кабміні.
Наверное для того, что бы люди самоизолировались, сидели дома и не поширювали вирус, так?
Так.
Но, параллельно государство, в таком случае, должно обеспечивать жизнь и потребности самоизолировашихся людей, логично? Логично.
Чем государство обеспечивает самоизолировавшихся людей?
Ничем!
Поэтому, какрантин у нас не возможен, из за бедности бюджета, государства в целом.
А почему бедное государство?
А потому, что у нас коррупционная воровская олигархическая система в государстве.
особенно умиляет картинка по ТВ, когда пару миллиардеров, обворовавших и продолжающих обворовывать страну и людей на миллиарды,... но с помпой под камеры раздающих подачки на 10 тысяч гривень в виде масок, продуктовых наборов нескольким людям
Nikо Fisher ***
@nikola_fisher
·1 ч
Есть три способа борьбы с коронавирусом.
1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег;
2. Шведский - не делать ничего;
3. Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу сп@здить
#коронавирус