На період карантину плануємо виплачувати ФОПам допомогу на дітей, - глава Мінсоцполітики Лазебна. ВIДЕО

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Уряд розробляє механізм виплати державної допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які через епідемію COVID-19 змушені припинити роботу.

Про це в ефірі 1+1 повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

Планується, що ця допомога буде призначатися на дітей ФОП, які втратили прибутки через карантин. Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 грн до 2218 грн відповідно до віку дитини

Такі виплати здійснюватимуться під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.

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Лазебна уточнила, що питання держдопомоги ФОПам обговорювали 9 квітня в Кабміні.