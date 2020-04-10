На період карантину плануємо виплачувати ФОПам допомогу на дітей, - глава Мінсоцполітики Лазебна. ВIДЕО

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Уряд розробляє механізм виплати державної допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які через епідемію COVID-19 змушені припинити роботу.

Про це в ефірі 1+1 повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

Планується, що ця допомога буде призначатися на дітей ФОП, які втратили прибутки через карантин. Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 грн до 2218 грн відповідно до віку дитини

Такі виплати здійснюватимуться під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

Лазебна уточнила, що питання держдопомоги ФОПам обговорювали 9 квітня в Кабміні.

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 Лазебна Марина коронавірус
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Топ коментарі
+13 Василь Грім
Карантин для чего?
Наверное для того, что бы люди самоизолировались, сидели дома и не поширювали вирус, так?
Так.
Но, параллельно государство, в таком случае, должно обеспечивать жизнь и потребности самоизолировашихся людей, логично? Логично.
Чем государство обеспечивает самоизолировавшихся людей?
Ничем!
Поэтому, какрантин у нас не возможен, из за бедности бюджета, государства в целом.
А почему бедное государство?
А потому, что у нас коррупционная воровская олигархическая система в государстве.
особенно умиляет картинка по ТВ, когда пару миллиардеров, обворовавших и продолжающих обворовывать страну и людей на миллиарды,... но с помпой под камеры раздающих подачки на 10 тысяч гривень в виде масок, продуктовых наборов нескольким людям
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10.04.2020 01:27
+6 oqobo
а іншим дітям не тра їсти?
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10.04.2020 01:35
+6 Василь Грім



Nikо Fisher ***




@nikola_fisher

·1 ч

Есть три способа борьбы с коронавирусом.
1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег;
2. Шведский - не делать ничего;
3. Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу сп@здить
#коронавирус
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10.04.2020 02:06
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