Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині. ВIДЕО

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Поліція розшукала і вручила підозру таксисту, який рік тому розбив ніс продавчині одного з київських магазинів мережі "Рошен".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Знайомтеся, це - Олег Юрійович Білановський. Йому 49 років. Він працює водієм таксі. Від природи Олег - здоровань. Зростом майже два метри. Вагою під 120 кілограмів. У нього є хобі. Він любить грубіянити і бити жінок. Зганяти на них свою злість і невдоволеність життям. 10-го лютого 2019 року громадянину Білановскому захотілося солоденького. Він із товаришем зайшов у магазин "Рошен", що на Метро "Лівобережна". Почав безпричинно грубіянити персоналу магазина. Далі - більше. Покидьку захотілося показати свою фізичну силу і перевагу. Одну жінку він спробував ударити своєю порожньою головою. Уже на виході з магазину, підозрюваний Білановський з усього розмаху вдарив другу жінку-касира, яка нічого не підозрювала. Ударив підло зі спини, нишком", - пише Геращенко про подробиці події.

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На слід таксиста вийшли після публікації матеріалу про те, що в Полтаві хама, який кинув в обличчя жінці-касиру жменю монет, знайдено й притягнуто до відповідальності поліцією. У коментарях до цієї публікації з'явився ролик про "подвиг" таксиста Білановського. Серед читачів опинилися люди, які впізнали таксиста.

"Щойно ми отримали його прізвище - решта було справою техніки. Сьогодні громадянину Білановському було оголошено про підозру у вчиненні хуліганських дій за частиною 1 ст. 296 Кримінального кодексу. Попереду на нього чекає запобіжний захід і суд по суті його злочину. Ось так, у співдружності користувачів соціальних мереж і поліції, ми будемо показово карати кожного хама і негідника, який піднімає руку на жінок!" - розповів Геращенко.





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