У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень. ВІДЕО камер спостереження

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У Харкові поліція протягом декількох годин знайшла і затримала двох зловмисників, які підірвали банкомат і викрали майже два мільйони гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко і публікує відео пограбування.

"Сьогодні вночі в Харкові, спрямованим вибухом (див. відео), був підірваний банкомат "Приватбанку", вмонтований у стіну супермаркету "Дігма", в якому були грошові кошти в сумі в 1 978 400 гривень. Це були гроші на виплату пенсій, зарплат, стипендій. Двоє зловмисників приїхали до місця злочину на велосипедах для того, щоб не був помічений автомобіль, на якому вони приїхали до місця злочину. Однак, завдяки ефективним діям харківських поліцейських, які за лічені години вивчили відео з десятків відеокамер, вдалося визначити і швидко затримати автомобіль зі злочинцями. Двоє зловмисників, які підірвали банкомат, затримані. Всі вкрадені гроші, що вони викрали в банкоматі, були при них. Вони вилучені і будуть повернуті Приватбанку. Затримані перевіряються на причетність до вибухів інших банкоматів, як в Харкові, так і в інших містах України. Найближчі 8, а може й 10 років, правопорушникам доведеться провести в колонії суворого режиму", - написав у коментарі до запису Геращенко.

У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 01

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У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 02

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У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 03

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У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 04


У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 05

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Топ коментарі
+26 Леопольд Пупкин 3338be95
Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий...

Вообще-то это банкомат, в котором любой снимает деньги. Так что может быть эти деньги пошли бы на водку, наркотики и проституток.
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10.04.2020 11:30
+11 oqobo
а того мудака, шо пам'ятні дошки героям АТО та історичним діячам розгромив, не шукають?
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10.04.2020 11:32
+9 oqobo
в таксі сідає темношкірий хлопець в вишиванці:
-- прошу, мені на Поділ. На розі Хоривої та Почайнинської. АмігоБар
таксіст оглядайєця:
-- а ти кто по національності?
-- Українець
-- а йа тагда кто?
-- біс тебе зна - мо' жug, чи москаль
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10.04.2020 12:00
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