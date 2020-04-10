Зробити експрес-тест на COVID самому неможливо, його роблять тільки лікарі, - Кличко. ВIДЕО

1970 28

Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно - неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медичних закладах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, є чимало випадків, коли люди просять зробити їм тест, щоб просто перевірити себе. Але потрібно розуміти, що тести, які з такими труднощами закуповує місто, можуть знадобитися дійсно хворій людині.

"Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно - неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медичних закладах столиці. Пацієнту з симптомами захворювання медики повинні зробити спочатку експрес-тест на коронавірус. Якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту. Тобто, вже для лабораторного дослідження. Щоб підтвердити або спростувати діагноз", - розповів Кличко.

Дивіться також: Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Він також зазначив, що в медичних закладах столиці є сьогодні 13 тис. експрес-тестів, за допомогою яких встановлюють попередній діагноз.

Коронавірус і карантин
карантин Кличко тест COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6 оззи
- здравствуйте, на что жалуетесь?
- доктор, мне кажется когда я говорю, меня никто не слышит.
- здравствуйте, на что жалуетесь?
показати весь коментар
10.04.2020 14:19
+6 Вася Шевченко f77d76ba
Зробити експрес-тест на COVID самому неможливо, його роблять тільки лікарі, - Кличко - Цензор.НЕТ 357

...
показати весь коментар
10.04.2020 14:35
+5 Йцу Кенг 07b0c614
дядя Вова, вы насколько я помню, больше по анестезии.......
показати весь коментар
10.04.2020 14:12
Дивитись коментарі