Зробити експрес-тест на COVID самому неможливо, його роблять тільки лікарі, - Кличко. ВIДЕО

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Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно - неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медичних закладах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, є чимало випадків, коли люди просять зробити їм тест, щоб просто перевірити себе. Але потрібно розуміти, що тести, які з такими труднощами закуповує місто, можуть знадобитися дійсно хворій людині.

"Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно - неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медичних закладах столиці. Пацієнту з симптомами захворювання медики повинні зробити спочатку експрес-тест на коронавірус. Якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту. Тобто, вже для лабораторного дослідження. Щоб підтвердити або спростувати діагноз", - розповів Кличко.

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Він також зазначив, що в медичних закладах столиці є сьогодні 13 тис. експрес-тестів, за допомогою яких встановлюють попередній діагноз.