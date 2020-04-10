Військовослужбовця, який торгував гранатами і патронами, затримали в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві затримали військовослужбовця, який продавав гранати і патрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час відпрацювання інформації про можливий продаж зброї оперативники встановили чоловіка, який пропонував на продаж гранати і патрони будь-якого калібру. В рамках розслідування поліцейські встановили причетність 29-річного військовослужбовця до збуту боєприпасів і задокументували факти їх продажу.

У четвер, 9 квітня, військовослужбовця затримали під час збуту чергової партії гранат і патронів. З місця затримання поліцейські вилучили шість гранат, близько 300 патронів різного калібру та 50 тис. гривень.

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Сержанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.