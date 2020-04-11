Державне бюро репресій: що стоїть за справою Чорновол. ВIДЕО

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Обшуки у Тетяни Чорновол і робота ДБР - у центрі уваги свіжого випуску "Без цензури". Поки країна сидить на карантині, спецназ Державного бюро розслідувань вирішив о шостій ранку увірватися до будинку батьків політика і ексжурналістки Тетяни Чорновол, щоб пошукати одяг, у якому вона була 18 лютого 2014-го.

Що таке "справа Чорновол" і в чому саме звинувачують ексдепутатки? Як нещодавні фантазії Андрія Портнова трансформувалися в кримінальне провадження? Хто перетворює Державне бюро розслідувань у Державне бюро репресій? Навіщо влада створює політичну кризу на рівному місці і чим це загрожує?

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Підозра Чорновол
ПР Чорновол Тетяна Євромайдан ДБР
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Топ коментарі
+23 Valentin Nasus
Скандал с "делом Чорновол" закончится пшиком - его роль состоит в том, чтобы отвлечь внимание обывателей от дела братьев Ермаков и прочих, неприятных для Зеленского событий последних недель. Вот увидите - всё сольется в затянувшуюся рутину взаимных претензий, после чего мы все забудем о том, что наш президент покрывает коррупционеров высшего эшелона. Чего и требовалось достичь.
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11.04.2020 14:32
+22 Myko
Андрій Ілларіонов: «Ситуация с Зеленскым еще хуже чем те комментарии которые я делал месяц тому назад. Тогда я исходил из того, что он желает стране лучшего просто не знает как это сделать. Сейчас я должен сказать, что он не желает стране лучшего, он желает стране худшего.
Тот факт, что он не стал исправлять свое решение, не стал исправлять решение Ермака является точныим свидетельством того что это его личная позиция, принципиальная позиция по нанесению ущерба Украине. Зеленский делает все возможное против интересов Украины и знает как это делать.
https://www.facebook.com/tamara.bolchuk/videos/3769809619727649/
Повна версія інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=gNiTLPeBLJc
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11.04.2020 14:51
+21 Rino Onix
Дело против Чорновой это как ширма для Эрмака.
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11.04.2020 14:32
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