Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6866 20

Служба безпеки України запобігла в Закарпатській області спробі незаконного вивезення з країни партії товарів протиепідемічного призначення.

За попередніми даними слідства, інспектор відділу прикордонної служби "Ужгород" Чопського прикордонного загону налагодив корупційну схему одержання грошей за нелегальне переправлення за кордон протиепідемічної продукції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Читайте також: Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за підвищення цін на маски та антисептики

Оперативники задокументували факт вимагання посадовою особою від місцевого жителя 3 тисяч доларів. За цю суму прикордонник "гарантував" чоловікові сприяння в переміщенні в одну з європейських країн поза встановленими пунктами контролю 11 тисяч захисних масок на понад пів мільйона гривень.

Правоохоронці затримали інспектора Державної прикордонної служби відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Ужгородському районі під час передачі першої частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте також: Імпорт "чутливих" до незаконного ввезення споживчих товарів зріс на 24,5% до $ 3,35 млрд, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ 01
Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ 02
Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ 03

Дивіться також: Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро. ФОТОрепортаж

Силовики Коронавірус і карантин
Закарпаття карантин контрабанда Правоохоронні органи СБУ COVID-19 коронавірус маски
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11 Александр Петровский 2957eca4
сейчас в Киеве оптом маски можно легко купить по 7-8 гр
считаем 11000*8 = 88000 гривень , а 3000 долларов стоят 3000*27= 81000
пограничник , что рамсы попутал и попытался сбить сумму всей стоимости масок

В этой контробандной бизнес схеме что-то не сходиться
показати весь коментар
12.04.2020 02:23
+5 кацахол
Ха! Лох.
Зеленський з Радуцкім он із стратегічного запасу все вигребли і за кордон продали. І нічого!
показати весь коментар
12.04.2020 07:54
+5 Олег Анатолиевич
Нефёдов жаловался, что ему негде взять честных таможенников, а надо просто нечестных ловить и сажать - и честных таможенников сразу найдётся много.
Молодцы СБУ.
показати весь коментар
12.04.2020 08:35
Дивитись коментарі