Ми не голосуватимемо за бюджет, що ґрунтується на нереалістичних грошах від МВФ. Спочатку має бути закон про банки, - нардеп від "Голосу" Рахманін. ВIДЕО

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Партія "Голос" не підтримуватиме зміни до бюджету доти, доки не буде проголосовано законопроєкт про банки. Саме його прийняття є основною умовою надання Україні кредиту від МВФ, необхідного для реалізації оновленого бюджету.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Цей бюджет трохи фантастичний, бо цифри, закладені в ньому, ґрунтуються на тому, що Україна отримає допомогу від МВФ. А МВФ та інші організації ставлять ключову вимогу: Україна має ухвалити закон, який не дозволить одному відомому олігарху повернути собі найбільший банк у країні", - зазначає Рахманін.

Він підкреслює, що в понеділок Рада не планує голосувати за закон про банки, проте прийматиме зміни до бюджету.

"Ми не можемо і не будемо голосувати за бюджет, що ґрунтується на нереалістичних грошах", - підсумував Рахманін.

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Топ коментарі
+30 саша паламарчук
Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Разманин - Цензор.НЕТ 1495
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12.04.2020 10:49
+29 Привет
И не говори...зеленский...ермак...разумков..мендель....вот это да...исконно украинские фамилии...
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12.04.2020 10:53
+26 саша паламарчук
Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 7001
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12.04.2020 10:52
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