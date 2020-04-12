Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу. ВIДЕО

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На богослужінні ввечері 11 березня священники були без масок, і ні вони, ні віряни не дотримувалися рекомендованої безпечної відстані один від одного.

Відео богослужіння опублікував у фейсбуці Олексій Бухало, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що відео знято 11 квітня о 18:45.

На цих кадрах видно, що богослужіння відбувається на вулиці. Більшість парафіян - у масках, священнослужителі - ні.

"А що, ви не боїтеся коронавірусу?" - "Боїмося". - "А стоїте однаково". - "З Богом нічого не страшно. Нічого", - каже вірянка.

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Спочатку люди стоять на деякій відстані один від одного, але наприкінці служби підходять близько один до одного і до священнослужителів. На останніх хвилинах запису чути, як вони починають обурюватися тим, що їх знімають.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Зі свого боку, глава Нацполіцїї Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у великодні дні не будуть силоміць виводити людей із церков.

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Коронавірус і карантин
карантин Великдень релігія Рівне УПЦ МП COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+55 belge
А где мусора? Почему попов не штрафуют?
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12.04.2020 13:27
+35 buannaichidh sinn
Момент істини.
УПЦ МП, плювати на українців.
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12.04.2020 13:28
+24 ВКЛ_это_мы_01
"С Богом ничего не страшно. " (ничуть не лучше сектантского - "Хуже не будет")
И кто из секты посмеет теперь это высмеять?
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12.04.2020 13:29
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