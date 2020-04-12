Чорнобиль у вогні: чому масштабна пожежа охопила зону відчуження. ВIДЕО

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Чорнобильська зона виявилася не готовою до масштабної пожежі через неможливість під'їзду техніки до окремих вогнищ і відсутність протипожежних ровів.

Про це, зокрема, йдеться в короткому відеоролику глави Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, передає Цензор.НЕТ.

У сюжеті присутнє інтерв'ю глави Держагентства з управління зоною відчуження Катерини Павлової, в якому вона пояснює причини біди, що сталася.

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"Чорнобильська зона була не готовою до масштабної пожежі. Деякі осередки займання в зоні відчуження розташовані в таких місцях, де немає під'їзду, а відповідно і можливості підвезти техніку", - цитує Павлову у фейсбуці пресслужба агентства.

За її словами, на розвиток необхідної протипожежної інфраструктури потрібно буде декілька років.

"Але ми маємо здійснювати першочергові заходи вже сьогодні, адже попереду сезон небезпечної спеки", - підкреслює Павлова.

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