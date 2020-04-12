Чорнобиль у вогні: чому масштабна пожежа охопила зону відчуження. ВIДЕО

4316 23

Чорнобильська зона виявилася не готовою до масштабної пожежі через неможливість під'їзду техніки до окремих вогнищ і відсутність протипожежних ровів.

Про це, зокрема, йдеться в короткому відеоролику глави Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, передає Цензор.НЕТ.

У сюжеті присутнє інтерв'ю глави Держагентства з управління зоною відчуження Катерини Павлової, в якому вона пояснює причини біди, що сталася.

Дивіться також: Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем у зоні ЧАЕС: за добу скинуто 250 т води. КАРТА

"Чорнобильська зона була не готовою до масштабної пожежі. Деякі осередки займання в зоні відчуження розташовані в таких місцях, де немає під'їзду, а відповідно і можливості підвезти техніку", - цитує Павлову у фейсбуці пресслужба агентства.

За її словами, на розвиток необхідної протипожежної інфраструктури потрібно буде декілька років.

"Але ми маємо здійснювати першочергові заходи вже сьогодні, адже попереду сезон небезпечної спеки", - підкреслює Павлова.

Дивіться також: Пожежу під Чорнобилем видно з космосу, - NASA. ФОТО

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7 кацахол
Зеленський- це катастрофа.
показати весь коментар
12.04.2020 13:47
+6 зажувавціпокштани
повтоный пост:
эти люди должны нести уголовную ответственности, причем суровую, приравниваемую к убийству. одно дело сжечь траву и ветки на своём огороде, другое дело вторгнуться в природное пространство, где тысячи животные, птиц и водоплавающих птиц используя природную маскировку траву и камыш прячут свой выводок и вьют гнёзда. и вот такие уроды одной спичкой сжигают заживо молодое потомство и взрослых тварей, которые до последнего не покидают гнёзда и свой выводок. и эти не увидевший жизнь молодняк уже не даст потомства. а краснокнижных растений и деревьев ценных и не очень пород уничтожается. потому волки и лисы идут в сёла, кабаны на огороды, и мышей полчища.
так, что убийцы и детоубийцы эти товарищи, и место им в местах не столь отдалённых.
посмотрите, на результаты их "шалостей", это ужсно:
https://puer-press.org.ua/?p=16123&fbclid=IwAR269oGK5OKsgOPAMwUqU--WbWFklsFUqwMox6MleXoocYNF-CgqCdHHBwc
показати весь коментар
12.04.2020 13:47
+2 кацахол
Зеленський з Коломойським мають витратити все награбоване і ліквідувати пожежу.
показати весь коментар
12.04.2020 13:53
Дивитись коментарі