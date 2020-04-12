Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б придушено в зародку, - терорист Гіркін. ВIДЕО

17570 159

Ветеран ФСБ, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що без вторгнення його загону на Донбас 6 років тому ніякої б війни не трапилося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він розповів в програмі "Момент істини".

Гіркін особливо підкреслює, що якби його загін не вторгся б на територію України і не став би "ядром "російської весни", то тоді не було б ніякої війни.

"Без цього ядра "російська весна" була б придушена в зародку. Донбас придушили б, а так не вистачало саме ядра, тобто людей які готові діяти ще рішучіше, ніж найрішучіші донецькі активісти", - підкреслює Гіркін, не приховуючи ролі свого загону в "російській весні" на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа МН17: суддя впевнений, що для ухвалення рішення про причетність чотирьох найманців РФ до трагедії знадобиться більш ніж 14 днів

Агресія Росії проти України
Донбас Гіркін
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42 olele


она заглохла, он заговоріл

I am Buben@onemans79901970 9 апр.

Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было ни сказано ни слова.
Похоже России действительно пришёл пиздец.
Иначе этот феномен объяснить невозможно.
показати весь коментар
12.04.2020 16:18
+23 Al Be
а ты не помнишь, как быстро конница доскакала досаур могилы и порубала срань сепарскую... а из-за поребрика "вероломно, без объявления войны" лупанули катюши? Забыл? Как буряты на танках, не маскируясь, приветуланудэ передавали? Как кабздюк радовался обгоревшему бурятскому полену... как ссыкуны кадырчатые рисовались на бронетехнике, думали, шо на пикник приехали... 6 лет - довольно большой срок. Многое забывается...
показати весь коментар
12.04.2020 16:29
+19 tamerlan
Ниверюихтамнебылоэтобылишахтеры!
показати весь коментар
12.04.2020 16:15
Дивитись коментарі