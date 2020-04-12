Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б придушено в зародку, - терорист Гіркін. ВIДЕО

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Ветеран ФСБ, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що без вторгнення його загону на Донбас 6 років тому ніякої б війни не трапилося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він розповів в програмі "Момент істини".

Гіркін особливо підкреслює, що якби його загін не вторгся б на територію України і не став би "ядром "російської весни", то тоді не було б ніякої війни.

"Без цього ядра "російська весна" була б придушена в зародку. Донбас придушили б, а так не вистачало саме ядра, тобто людей які готові діяти ще рішучіше, ніж найрішучіші донецькі активісти", - підкреслює Гіркін, не приховуючи ролі свого загону в "російській весні" на Донбасі.

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