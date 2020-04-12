Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він розповів в програмі "Момент істини".
Гіркін особливо підкреслює, що якби його загін не вторгся б на територію України і не став би "ядром "російської весни", то тоді не було б ніякої війни.
"Без цього ядра "російська весна" була б пригнічена в зародку. Донбас придушили б, а так не вистачало саме ядра, тобто людей які готові діяти ще рішучіше, ніж найрішучіші донецькі активісти", - підкреслює Гіркін, не приховуючи ролі свого загону в "російській весні" на Донбасі.
она заглохла, он заговоріл
I am Buben@onemans79901970 9 апр.
Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было ни сказано ни слова.
Похоже России действительно пришёл пиздец.
Иначе этот феномен объяснить невозможно.