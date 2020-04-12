Загиблого на Донбасі бійця 93-ї ОМБр Олексія Купрікова поховали на Дніпропетровщині. ВIДЕО

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У селі Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області в суботу відбулася церемонія прощання з бійцем 93-ї ОМБр Олексієм Купріковим (позивний Лєший), загиблим на Донбасі 9 квітня.

Про це йдеться на офіційній сторінці 93-ї ОМБр із посиланням на сюжет телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Олексій Купріков народився 13 січня 1971 року, отримав середню технічну освіту. У бригаді служив з листопада 2018 року. Проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника, після навчання в навчальному центрі став механіком-водієм. Воював в Новоселівці Другій, в околицях Кримського.

У нього залишилися мати, сестра (також військовослужбовець 93-ї ОМБр), цивільна дружина і 19-річний син.