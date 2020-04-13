Ти - медик, просто береш і робиш свою роботу, - медбрат із Києва Бітюков, який приїхав у складі української делегації до Італії для допомоги в боротьбі з COVID-19. ВIДЕО

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Гліб Бітюков – медбрат Київської міської клінічної лікарні №17, один із медиків, який прибув у складі української бригади до Італії. Вже тиждень він працює у лікарні міста Пезаро.

Він розповів Радіо Свобода про те, які там умови, як працює медперсонал в умовах епідемії і чому ця поїздка є корисною для України, передає Цензор.НЕТ.

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"Це дуже правильний підхід. Тому що ми можемо навчитися на реальному досвіді, побачити, як боротися з хворобою. Це такий живий онлайн-тренінг, коли приїжджаєш і робиш те, що тобі, найімовірніше, знадобиться потім. Ти ніби маєш можливість стрибнути у майбутнє, а потім повернутися назад у минуле і зробити якісь висновки. Це дуже крута можливість", - охарактеризував свою поїздку Бітюков.

Медбрат наголосив, що медики отримують досвід і від взаємодії з колегами, і від роботи з хворими.

"Перебуваючи тут, висновки робиш щодня. Я отримую досвід роботи з пацієнтами, те, що я виконував в Україні, я тут побачив інакше", - упевнений він.

Хоча іноді за зміну не вдається поїсти і складно носити захисний костюм, Бітюков заявляє, що кожен медик давно зробив свій вибір.

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"Відомий цей вірус, чи не дуже – це все одно вірус. Так, він викликає більше ускладнень, ніж будь-які інші вірусні інфекції дихальних шляхів, з якими ми стикалися раніше. Але ти медичний працівник, ти просто береш і робиш свою роботу. Тут питання не лише в тому, щоб допомогти італійцям і бути тут. Питання в тому, щоб бути готовим допомогти нашим людям. Тому яка різниця, на що вони хворіють – це вірусна інфекція, чи травма, чи серцеві напади – ти просто маєш це робити. Коли йдеш працювати медичним працівником, ти свідомо робиш цей вибір", - каже медбрат.

Він також упевнений, що Україна впорається із загрозою коронавірусу.

Нагадаємо, 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. На місці їх зустрів міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після повернення їх або відправлять на двотижневу обсервацію, або надавати допомогу хворим на коронавірус у лікарні.

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