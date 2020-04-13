Пакет допомоги ЄС Україні передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив у боротьбі з COVID-19, - посол Маасікас. ВIДЕО

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У пакеті допомоги Україні з боку ЄС передбачено EUR4 млн на підтримку громадських ініціатив в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"Пакет допомоги Європейського Союзу для України передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив, які надають допомогу там, де це найбільше необхідно", - сказав він у відеозверненні.

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Дипломат підкреслив, що протягом століть українці опікувалася тими, хто потребує допомоги найбільше. "Оскільки більшість громадян самоізолювалися вдома, українське громадянське суспільство зайняло активну позицію. Сьогодні тисячі волонтерів долучилися до боротьби з коронавірусом. Вони доставляють їжу людям похилого віку, допомагають вчителям працювати онлайн і протидіють дезінформації", - пояснив Маасікас.

Як повідомлялося, Європейська комісія виділить Україні понад EUR190 млн на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції.

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