МОЗ робить 2,5-3 тис. ПЛР-тестів на коронавірус на добу, - Степанов. ВIДЕО

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За останній тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР в Україні збільшилася до 2,5-3 тисяч на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в понеділок повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми збільшили за цей тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР. У середньому зараз ми робимо від 2,5 до 3 тисяч тестувань на добу. Крім того, ми за новим алгоритмом тестуємо всіх без винятку пацієнтів, у яких є запалення легень", - сказав міністр.

Також міністр наголосив, що на сьогодні всі суворо дотримуються всіх затверджених Міністерством охорони здоров'я алгоритмів, починаючи від сімейних лікарів і закінчуючи медичними працівниками, для того, "щоб ми максимально тестували, проявляли цю хворобу і вживали відповідних заходів".

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Нагадаємо, в Україні на ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 людини, 97 - одужали

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я тестування Степанов Максим тест COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Fjall_Raven
)) нафига домой тащить? сивуха например моет яйца на улице, сидя на лавочке.
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13.04.2020 10:50
+2 Fjall_Raven
алгоритм - слово года в Украине!
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13.04.2020 10:40
+1 Наталия Ермак a2eb1cf6
Ось скільки, виявляється у наших депутатиків наближених, родичів, просто знайомих по здачі України! А ще сюди додати самих трускавецьких мислителів, оманського презика і лєнку-сєпарку, то це не так і багато тестів проводиться для обраних.
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13.04.2020 11:02
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