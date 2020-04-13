МОЗ робить 2,5-3 тис. ПЛР-тестів на коронавірус на добу, - Степанов. ВIДЕО

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За останній тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР в Україні збільшилася до 2,5-3 тисяч на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в понеділок повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

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"Ми збільшили за цей тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР. У середньому зараз ми робимо від 2,5 до 3 тисяч тестувань на добу. Крім того, ми за новим алгоритмом тестуємо всіх без винятку пацієнтів, у яких є запалення легень", - сказав міністр.

Також міністр наголосив, що на сьогодні всі суворо дотримуються всіх затверджених Міністерством охорони здоров'я алгоритмів, починаючи від сімейних лікарів і закінчуючи медичними працівниками, для того, "щоб ми максимально тестували, проявляли цю хворобу і вживали відповідних заходів".

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