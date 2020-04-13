Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов. ВIДЕО

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Кабмін у середу врегулює питання заробітної плати за березень медикам, які борються з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"На найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для медиків за березень. За рахунок якого джерела - це медична субвенція, яка вже перерахована в регіони", - зазначив він.

За його словами, засідання відбудеться в середу 15 квітня.

"Хочу заспокоїти наших медиків, це питання вже врегульовано", - додав Степанов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

Коронавірус і карантин
заробітна плата карантин лікарі Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 18c49ed2
Врешь. Вот письмо финансировать это за счет местных бюджетов. Это не верить глазам своим?

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3025
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13.04.2020 11:15
+4 Юрій Ан
Есть три способа борьбы с коронавирусом.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.
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13.04.2020 11:19
+3 Прощай немытая раССея
Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 1943

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 1198

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3439
показати весь коментар
13.04.2020 11:14
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