Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
"На найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для медиків за березень. За рахунок якого джерела - це медична субвенція, яка вже перерахована в регіони", - зазначив він.
За його словами, засідання відбудеться в середу 15 квітня.
"Хочу заспокоїти наших медиків, це питання вже врегульовано", - додав Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.