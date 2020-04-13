"#бать! Коротше все - кірдик! У машині сидіти? Та ну його нах#й - він там сидить чхає, бл#дь, кашляє", - водій швидкої показав величезну чергу машин до московської лікарні. ВIДЕО

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Водій московської швидкої зняв відео, на якому показав величезну чергу машин до лікарні. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік стверджує, що щодня з підозрою на коронавірус госпіталізують понад тисячу осіб, і показує вулицю з величезним скупченням автомобілів швидкої допомоги.

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Коронавірус і карантин
лікарня карантин Москва Росія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 Меркава
Такие богатые, шо аж зубы себе вставить не могут.
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13.04.2020 14:19
+21 SANDY
а зміст їх вставляти, якщо до вечора повибивають "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 6709
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13.04.2020 14:28
+19 Максим Шаха
Что ты блять несёшь, ватка?
В москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек
Вот и подумай, еблан.
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13.04.2020 14:31
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