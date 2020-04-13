"#бать! Коротше все - кірдик! У машині сидіти? Та ну його нах#й - він там сидить чхає, бл#дь, кашляє", - водій швидкої показав величезну чергу машин до московської лікарні. ВIДЕО

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Водій московської швидкої зняв відео, на якому показав величезну чергу машин до лікарні. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік стверджує, що щодня з підозрою на коронавірус госпіталізують понад тисячу осіб, і показує вулицю з величезним скупченням автомобілів швидкої допомоги.

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