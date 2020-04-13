"#бать! Коротше все - кірдик! У машині сидіти? Та ну його нах#й - він там сидить чхає, бл#дь, кашляє", - водій швидкої показав величезну чергу машин до московської лікарні. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік стверджує, що щодня з підозрою на коронавірус госпіталізують понад тисячу осіб, і показує вулицю з величезним скупченням автомобілів швидкої допомоги.
Також читайте: Подивіться на Москву й усвідомте всю серйозність загрози: Кличко заявив, що обмеження в Києві були запроваджені вчасно
В москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек
Вот и подумай, еблан.