Обмін утримуваними особами може відбутися вже цього тижня, - Денісова. ВIДЕО

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Наступний етап обміну утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" може відбутися ще до Великодня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вчора заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Існують домовленості про взаємне звільнення, це буде ще один етап звільнення "всіх на всіх", але я сьогодні - ви розумієте, для того, щоб це сталося, я не буду говорити, коли це і кого ми повернемо. Щойно можна буде таку інформацію надати, я обов'язково її надам", - розповіла вона.

Водночас вона зазначила, що всі, хто повернуться, пройдуть обов'язкову обсервацію.

"Ці люди, які будуть звільнені й повернуті наступного тижня, я думаю, будуть на обсервації за тим порядком, який затверджений Міністерством охорони здоров'я і головним санітарним лікарем", - додала Денісова.

"Держава і президент планують повернути всіх громадян України, які утримуються на окупованих територіях і в Росії", - наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваних осіб, який має відбутися до 17 квітня.

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