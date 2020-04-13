Світлична склала присягу нардепа. ВIДЕО

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Юлія Світлична склала присягу народного депутата Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зачитала текст присяги Світлична.

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Нагадаємо, в окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді президент Володимир Зеленський призначив його головою Харківської ОДА.

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Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 в Харківській області. Вибори було призначено на неділю, 15 березня. 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, всього було зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.

16 березня ЦВК оприлюднила результати: Юлія Світлична перемогла з результатом 77,54%.