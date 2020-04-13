Коронавірус: освячено церквою. Як церкви можуть стати джерелом COVID-19?. ВIДЕО

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"Сидіть вдома" і "досить шастать" - так казала влада. А потім не закрила церкви в той час, як одна з православних конфесій вирішила, що карантинні обмеження написані точно не для неї. Здогадайтеся з одного разу, про кого мова. І це тоді, як у найближчі два тижні привід піти до церкви є мало не щодня - посвятити вербу, паску, відстояти всенощну і так далі. У таких умовах Великдень може бути страшнішим за коронавірус!

За які заслуги московському патріархату дозволяють ігнорувати обмежувальні заходи і чому досі не закрито церкви?

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Як повідомлялося раніше, Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин. Із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 у Києво-Печерській лаврі. Загалом у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Учора в Києві помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій від коронавірусу COVID-19.