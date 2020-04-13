Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16385 42

У Бахмацькому районі Чернігівської області горить легендарний арт-хутір Обирок, пожежники не можуть впоратися з вогнем.

Про це написав у Фейсбуці композитор і мандрівник Володимир Муляр, інформує Цензор.НЕТ.

"SOS! ГОРИТЬ СЕЛО! Пожежників мало! Будь ласка, хто може, допоможіть залучити більше техніки та пожежників! Журналісти, розповсюдьте, будь ласка! Це наш Обирок, його один край, хутір Каціри! Це Чернігівщина, Бахмацький р-н. Сволота знову травичку вирішила підпалити! Прошу репост !!! 0969552090", - написав Муляр.

Співачка Ярина Квітка повідомила, що на хуторі згоріли дві хати.

"Станом на зараз. 2 будинки на Кацирах (Обирок) згоріли. З нами 4 пожежників, поліція. І дуже сильний вітер не на користь нашим хуторам", - написала вона 13 квітня близько 18-ї години.

Арт-хутір "Обирок" був утворений у 2007 році на основі занедбаних хуторів села Матіївка в Бахмацькому районі Чернігівської області. Як говориться на сторінці хутора в Facebook, любов до життя і природі підштовхнула організаторів переїхати з великих мегаполісів в екологічно чисте місце, а з упорядкованих квартир у багатоповерхівках - у хати-мазанки.

Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі 01
Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі 02Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі 03

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14 Самтакой
Зеля, что - то неладно с твоим президенством. Украина все больше становится иллюстрацией к Апокалипсису. Ты пошутил, что хуже не будет? А то как - то смеяться уже пропало желание .
показати весь коментар
13.04.2020 19:16
+14 Игорь Монахов
Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса - Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.(с)
показати весь коментар
13.04.2020 19:18
Дивитись коментарі