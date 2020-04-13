За добу 13 квітня на Буковині виявили 84 нові випадки коронавірусу, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

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У Чернівецькій області за день 13 квітня зафіксували ще 84 нові випадки інфікування коронавірусом. Так, загалом на Буковині тепер 546 зафіксованих випадків інфікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці, заявив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

"Сьогодні ми маємо знову дуже вражаючу цифру нових встановлених фактів інфікування. Перш ніж я назву цю цифру, давайте згадаємо і задумаємося, що це люди, які заразилися коронавірусною інфекцією не за кордоном. Вони не привезли її звідти. Вони заразилися вже тут вдома", - сказав голова ОДА і зазначив, що з огляду на інкубаційний період, нововиявлені пацієнти заразилися в попередні 2-3 тижні, коли "гарно сяяло весняне сонце і масово люди пішли відпочивати".

Також Осачук зазначив, що з нових випадків 54 зафіксовано в Чернівцях, де ще тиждень тому було лише 5 осіб із коронавірусом.