"Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я. ВIДЕО

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Через сильне полум'я кілька екіпажів рятувальників змушені були відступити перед пожежею в зоні відчуження. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі на одній з ділянок і фрагмент відступу рятувальників опубліковані в соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 11-ту добу: осередки займання спостерігаються в 4 лісництвах, - ДСНС

Пожежі в зоні ЧАЕС
пожежа ЧАЕС рятувальники
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Топ коментарі
+10 SANDY
та ти шо.... красота....
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися? "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени - Цензор.НЕТ 3164
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14.04.2020 09:55
+10 ALEX SUROVV
Еще умеют каждый месяц дань собирать с предпренимателей и цепляться за каждую бредовую мелочь. Помню у нас на фирме такие уроды прицепились за провисший в офисе телефонный провод, который якобы мог привести к пожару всего города и планеты Земля. Пока взятку не получили не отцепились. А у самих на машинах шланги дырявые и на пилах цепей нету, потому продали и пропили. Знаю даже одного такого пожарного который хвастался что сп***дил такую бензопилу что и метал режет
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14.04.2020 10:03
+7 Адвокатик
такі пожежі можна гасити лише зверху з літаків та вертольотів - з пожежних машин там нічого зробити не можна.
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14.04.2020 09:58
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