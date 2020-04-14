"Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я. ВIДЕО

та ти шо.... красота.... ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися?
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14.04.2020 09:55
+10 ALEX SUROVV
Еще умеют каждый месяц дань собирать с предпренимателей и цепляться за каждую бредовую мелочь. Помню у нас на фирме такие уроды прицепились за провисший в офисе телефонный провод, который якобы мог привести к пожару всего города и планеты Земля. Пока взятку не получили не отцепились. А у самих на машинах шланги дырявые и на пилах цепей нету, потому продали и пропили. Знаю даже одного такого пожарного который хвастался что сп***дил такую бензопилу что и метал режет
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14.04.2020 10:03
+7 Адвокатик
такі пожежі можна гасити лише зверху з літаків та вертольотів - з пожежних машин там нічого зробити не можна.
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися?