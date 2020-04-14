"Голос" не підтримав зміни до Держбюджету, бо вони нереалістичні та несправедливі, - Цабаль. ВIДЕО

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Нардеп "Голосу" Володимир Цабаль розповів, чому фракція не підтримала зміни до Держбюджету-2020.

Про це він заявив із трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

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"Люди чекають не вигаданих цифр, а реальної підтримки. Люди чекають допомоги, щоб впоратися з епідемією та економічною кризою. ... Чи дає цей бюджет таку підтримку? Чесна відповідь - ні, цей бюджет таку підтримку не дає", - зазначив нардеп.

За словами Цабаля, витрати в бюджеті зменшили не для всіх, одним витрати зняли, а іншим - збільшили.

"Бюджет не відповідає світовим практикам, як допомагати бізнесу під час світової економічної кризи", - наголосив він.

"Збільшили фінансування МВС на 195 млн грн, але зменшили фінансування шкіл на 1 млрд. Залишили дотації агрохолдингам, але зменшили на третину фінансування освіти", - додав Цабаль.

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Нардеп заявив, що цей бюджет не відповідає світовим практикам, бо всі країни світу підтримують бізнес шляхом збільшення фінансування інфраструктури та цільовими кредитами.

"Цей бюджет нереалістичний. У цьому бюджеті ми заклали зменшення доходів на 11%. У нас вже за два місяці до карантину доходи впали на 15%. Не буде у нас 781 млрд грн податково-митних доходів. ... Той дефіцит у 298 млрд, він фінансується за рахунок МВФ, а ми ж не ухвалили закон про банки. Як ми можемо ухвалити закон про бюджет, де є фінансування МВФ, а закон про банки, який це фінансування дасть, не ухвалено?" - підсумував нардеп.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

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