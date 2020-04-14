Понад тисячу студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

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Студенти-медики будуть залучатися лише для виконання організаційно-технічних завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"Є така ініціатива: студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів, пов'язаних з боротьбою з COVID-19. Є відповідна анкета, яку можуть заповнювати студенти. Сьогодні анкет, які заповнювали наші студенти, вже близько 1100", - зазначив він.

За словами міністра, студенти залучаються на добровільних засадах.

"Вони залучаються, хочу наголосити, не для надання медичної допомоги, а саме для організаційно-технічної допомоги", - додав він.

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+6 Вася Шевченко f77d76ba
Более тысячи студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3060

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14.04.2020 10:55
+3 senia
не думаю, что это добровольное движение,
его организовали
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14.04.2020 10:50
+3 senia
министр раздал анкеты ....
случайно министр не скажет, какой % бюджетников среди этой тысячи ...
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14.04.2020 10:51
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