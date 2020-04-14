Понад тисячу студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

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Студенти-медики будуть залучатися лише для виконання організаційно-технічних завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

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"Є така ініціатива: студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів, пов'язаних з боротьбою з COVID-19. Є відповідна анкета, яку можуть заповнювати студенти. Сьогодні анкет, які заповнювали наші студенти, вже близько 1100", - зазначив він.

За словами міністра, студенти залучаються на добровільних засадах.

"Вони залучаються, хочу наголосити, не для надання медичної допомоги, а саме для організаційно-технічної допомоги", - додав він.

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